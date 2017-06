los aquí presentes, queremos dejar en evidencia las diferentes estrategias represivas que el estado español ha llevado y lleva a cabo contra los y las ciudadanas de Altsasu. Altsasu como pueblo solidario que ha sido y sigue siendo, ha conocido a lo largo de su historia diferentes modelos represivos por parte de los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado español, tales como detenciones, montajes, torturas, controles abusivos... y la más utilizada últimamente, la represión económica.

Una represión silenciosa pero no por ello menos sangrante e hiriente. Somos solo una pequeña representación de toda la gente y muy diversa del pueblo que ha sido multada por muestras de solidaridad. Tristemente esta última oleada de multas que nos han llegado se ha convertido en algo habitual en los últimos años. Calculamos que por la realización de diferentes actos, el pueblo de Altsasu ha tenido que pagar unos 30.000€ en multas. 30.000€ que de unja forma conjunta el pueblo ha tenido que sufragar.

Mediante las multas pretenden condicionarnos, pero difícilmente podrán acabar con las muestras de solidaridad y apoyo de todo un pueblo como es el nuestro. Mostrar solidaridad, apoyo y denunciar las injusticias que se han cometido sobre diferentes episodios acontecidos en nuestro pueblo NO ES DELITO. Desgraciadamente este pueblo ha tenido que denunciar en infinidad de veces episodios represivos y así debe de seguir siendo ya que entendemos que la única vía para que no queden impunes es denunciarlo ante la ciudadanía.

Desgraciadamente para algunos, Atsasu no sufre de memoria. A lo largo de su historia ha sufrido demasiados episodios represivos por parte de la GC, desde el asesinato de Emilio Eguzkiza hasta el último montaje sobre la juventud del pueblo. Lo más indignante es observar como los únicos delitos que quedan impunes son los que ha sufrido y seguimos sufriendo “provocaciones, amenazas, muestras de superioridad en controles policiales.... actos que para mayor abundamiento son amparados por instrumentos legales otorgados por el gobierno de turno. Aún así, la dignidad mantenida por todo el pueblo ante todas las provocaciones siempre ha sido ejemplar.

Seguiremos como hasta ahora, denunciando todas y cada una de las injusticias, todas y cada uno de los abusos que se cometan con el propósito de que no se vuelvan a repetir. No queremos más montajes policiales, no queremos más abusos y tampoco queremos más multas por denunciar las injusticias. Como pueblo seguiremos recorriendo el camino de la solidaridad y el repudio de esas injusticias, hoy más que nunca es necesario el arrope que puede demostrar el pueblo para desmontar este nuevo despropósito policial.